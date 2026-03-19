19 марта в Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА

19 марта в Самарской области сняли режим опасности атаки беспилотников. Предупреждение действовало почти пять часов — оно было объявлено еще ночью. Сейчас ситуация нормализовалась, экстренные службы дали отбой.
Пока действовала опасность, жителей просили сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Сейчас обстановка полностью стабильная, угроза миновала. Помимо этого жителям рассказали, что при возникновении чрезвычайных ситуаций можно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб: 112.
Напомним, во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи.