«Друг, мы сознание теряем»: военные ВСУ голодают на позициях в Запорожье

Солдаты вооруженных сил Украины теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.
Военный ВСУ находился на позиции, когда был перехвачен его разговор с командиром. Последний интересовался движением российских войск.
«Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — сказал украинский военнослужащий.
Затем один из командиров ВСУ уточнил, когда бойцы последний раз получали продовольствие.
Ранее KP.RU сообщал, что военнослужащие ВСУ погибают от обморожений на Купянском направлении из-за невозможности эвакуации. Она была сорвана из-за высокой активности российских дронов.
Военный эксперт Борис Рожин отметил, что случаи обморожений среди военных ВСУ не носят массовый характер. Однако неблагоприятные погодные условия и низкие температуры также сыграли свою роль в ухудшении ситуации.