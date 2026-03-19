«Друг, мы сознание теряем»: военные ВСУ голодают на позициях в Запорожье

РИАН: солдаты ВСУ теряют сознание от голода в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Солдаты вооруженных сил Украины теряют сознание от голода на позициях в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.

Военный ВСУ находился на позиции, когда был перехвачен его разговор с командиром. Последний интересовался движением российских войск.

«Друг, мы уже от голода сознание теряем, мы уже ничего не слышим. Еще контузило нас, что в ушах гудит», — сказал украинский военнослужащий.

Затем один из командиров ВСУ уточнил, когда бойцы последний раз получали продовольствие.

Ранее KP.RU сообщал, что военнослужащие ВСУ погибают от обморожений на Купянском направлении из-за невозможности эвакуации. Она была сорвана из-за высокой активности российских дронов.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что случаи обморожений среди военных ВСУ не носят массовый характер. Однако неблагоприятные погодные условия и низкие температуры также сыграли свою роль в ухудшении ситуации.