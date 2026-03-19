В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи сняли временные ограничения

Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи продолжили принимать и отправлять рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи сняли временные ограничения. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В регионе сохранялась угроза атаки БПЛА. Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае почти двое суток.

Воздушные гавани теперь продолжают работу. Утром 19 марта беспилотная опасность отменена.

