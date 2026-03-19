11 квартир и четыре дома: в Краснодаре подсчитали последствия массовой атаки БПЛА

В результате массовой атаки БПЛА на Краснодар, произошедшей в ночь с 17 на 18 марта, повреждения получили четыре дома и 11 квартир. Последствия налета продолжают устранять сотрудники управляющих компаний, спасатели и специалистами окружных администраций.
Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что все адреса, где были найдены обломки БПЛА, уже обследованы. В домах выбиты окна и остекления балконов, повреждены крыши и фасады. Все стекла и небезопасные части конструкций уже убрали. Власти пообещали оказать жителям всю необходимую помощь.
«Также есть повреждения общего имущества в МКД. Все управляющие компании самостоятельно займутся восстановлением», — сообщил Наумов.
Комиссия продолжает ходить по квартирам и оценивать ущерб. Иных пострадавших, кроме погибшей женщины, не выявлено.
Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь с 17 на 18 марта жители Краснодара пережили массированную воздушную атаку. Более 10 взрывов раздалось в небе над городом. Последствия атаки зафиксировали в Юбилейном и Фестивальном микрорайонах, в Центральном и Прикубанском округах. В одном из домов погибла женщина.