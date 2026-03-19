МО: ВМФ планово принимает многоцелевые атомные подлодки «Ясень» и «Ясень-М»

Напомним, 12 марта пресс-служба Северного флота России проинформировала, что атомная подводная лодка «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море. Для нанесения поражения использовалась крылатая ракета «Оникс». Также была обнародована видеозапись пуска этого снаряда.