МО: ВМФ планово принимает многоцелевые атомные подлодки «Ясень» и «Ясень-М»

Минобороны РФ сообщило о приёме в состав ВМФ многоцелевых атомных подводных лодок проектов «Ясень» и «Ясень-М».

Многоцелевые атомные подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» в плановом порядке принимаются в состав Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Кроме того, на вооружение ВМФ передаются другой тип аппаратов.

«Военно-морской флот планово принимает в свой состав многоцелевые атомные подводные лодки проекта “Ясень”, “Ясень-М” и современные дизель-электрические подводные лодки», — уточнили в ведомстве.

По информации Минобороны, сейчас также продолжается серийное строительство ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Подчёркивается, что эти подводные лодки, оснащаемые современными баллистическими ракетами, не имеют аналогов в мире.

Напомним, 12 марта пресс-служба Северного флота России проинформировала, что атомная подводная лодка «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море. Для нанесения поражения использовалась крылатая ракета «Оникс». Также была обнародована видеозапись пуска этого снаряда.