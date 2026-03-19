МО: ВМФ планово принимает многоцелевые атомные подлодки «Ясень» и «Ясень-М»

Многоцелевые атомные подводные лодки проектов «Ясень» и «Ясень-М» в плановом порядке принимаются в состав Военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Кроме того, на вооружение ВМФ передаются другой тип аппаратов.
«Военно-морской флот планово принимает в свой состав многоцелевые атомные подводные лодки проекта “Ясень”, “Ясень-М” и современные дизель-электрические подводные лодки», — уточнили в ведомстве.
По информации Минобороны, сейчас также продолжается серийное строительство ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Подчёркивается, что эти подводные лодки, оснащаемые современными баллистическими ракетами, не имеют аналогов в мире.
Напомним, 12 марта пресс-служба Северного флота России проинформировала, что атомная подводная лодка «Казань» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки нанесла удар по условному противнику в Баренцевом море. Для нанесения поражения использовалась крылатая ракета «Оникс». Также была обнародована видеозапись пуска этого снаряда.