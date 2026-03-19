В Катаре сообщили о новых ракетных ударах по СПГ-заводам

Компания QatarEnergy сообщила, что утром 19 марта несколько объектов по производству СПГ в Катаре подверглись ракетным ударам.

Источник: Аргументы и факты

Несколько объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат катарской государственной энергетической компании QatarEnergy, ранним утром 19 марта подверглись новым ракетным ударам, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что эти атаки вызвали значительные возгорания.

«QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу», — говорится в заявлении компании в социальной сети Х*.

Для борьбы с огнём были привлечены экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, вечером 18 марта QatarEnergy проинформировала, что ракетному обстрелу подверглась её промышленная площадка в Рас-Лаффане. Перед этим Иран предупредил о планах нанести удары по объектам нефтегазового сектора, находящимся в Персидском заливе. Так Тегеран решил ответить на атаки США и Израиля на иранские месторождения «Южный Парс» и «Ассалуйе».

Позже президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если Иран нанесёт удар по Катару, то США уничтожат «Южный Парс». Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон совершит атаку такой силы, какую Тегеран «никогда не видел».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше