В Катаре сообщили о новых ракетных ударах по СПГ-заводам

Напомним, вечером 18 марта QatarEnergy проинформировала, что ракетному обстрелу подверглась её промышленная площадка в Рас-Лаффане. Перед этим Иран предупредил о планах нанести удары по объектам нефтегазового сектора, находящимся в Персидском заливе. Так Тегеран решил ответить на атаки США и Израиля на иранские месторождения «Южный Парс» и «Ассалуйе».