В Катаре сообщили о новых ракетных ударах по СПГ-заводам

Несколько объектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые принадлежат катарской государственной энергетической компании QatarEnergy, ранним утром 19 марта подверглись новым ракетным ударам, сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что эти атаки вызвали значительные возгорания.
«QatarEnergy подтверждает, что в ранние часы четверга, 19 марта 2026 года, несколько объектов по производству сжиженного природного газа подверглись ракетным обстрелам, что привело к крупным пожарам и значительному дальнейшему ущербу», — говорится в заявлении компании в социальной сети Х*.
Для борьбы с огнём были привлечены экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, вечером 18 марта QatarEnergy проинформировала, что ракетному обстрелу подверглась её промышленная площадка в Рас-Лаффане. Перед этим Иран предупредил о планах нанести удары по объектам нефтегазового сектора, находящимся в Персидском заливе. Так Тегеран решил ответить на атаки США и Израиля на иранские месторождения «Южный Парс» и «Ассалуйе».
Позже президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если Иран нанесёт удар по Катару, то США уничтожат «Южный Парс». Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон совершит атаку такой силы, какую Тегеран «никогда не видел».
