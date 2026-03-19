ВСУ 33 раза обстреляли из артиллерии районы Курской области за сутки

КУРСК, 19 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 33 раза при помощи артиллерии атаковали отселенные районы Курской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

«Всего в период с 09:00 [мск] 18 марта до 07:00 [мск] 19 марта сбито 22 вражеских беспилотника различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — написал он в своем канале в мессенджере Мax.

Хинштейн добавил, что при атаках ВСУ в селе Калиновка Хомутовского района повреждены крыша гаража и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет, информировал губернатор.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
