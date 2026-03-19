Подразделения российской артиллерии нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Минобороны публикует видео поражения целей в Сумской и Запорожской областях.
Расчет САУ «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Координаты были оперативно вскрыты подразделениями войсковой разведки. После получения целеуказания гаубичники в течение нескольких минут произвели наведение и точными выстрелами ликвидировали объект противника.
На Запорожском направлении позиции украинских дроноводов были обнаружены разведывательными беспилотниками. После подтверждения координат по укрытиям в лесополосе был открыт огонь из 152-мм самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток». Артиллеристы уничтожили центры управления вместе с личным составом и оборудованием.