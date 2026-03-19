Российская артиллерия отработала по пунктам управления БПЛА ВСУ. Видео

Минобороны показало боевую работу САУ на двух направлениях в зоне СВО: точным огнем 152-мм артиллерии поражены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Подразделения российской артиллерии нанесли серию точных ударов по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Минобороны публикует видео поражения целей в Сумской и Запорожской областях.

Расчет САУ «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Координаты были оперативно вскрыты подразделениями войсковой разведки. После получения целеуказания гаубичники в течение нескольких минут произвели наведение и точными выстрелами ликвидировали объект противника.

На Запорожском направлении позиции украинских дроноводов были обнаружены разведывательными беспилотниками. После подтверждения координат по укрытиям в лесополосе был открыт огонь из 152-мм самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Восток». Артиллеристы уничтожили центры управления вместе с личным составом и оборудованием.

