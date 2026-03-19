ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Любицкое, Копани, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское, Мирное, Луговское Запорожской области и Покровское Днепропетровской области», — отметили в МО РФ.