Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российская группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, противник потерял до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая, Моначиновка, Шийковка, Новоосиново, Великая Шапковка и Глушковка в Харьковской области, Красный Лиман в Донецкой Народной Республике и Новоегоровка в Луганской Народной Республике.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.