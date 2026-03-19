Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Боровая, Моначиновка, Шийковка, Новоосиново, Великая Шапковка и Глушковка в Харьковской области, Красный Лиман в Донецкой Народной Республике и Новоегоровка в Луганской Народной Республике.
«Потери противника составили до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.