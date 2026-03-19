ВСУ потеряли до 345 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр», уничтожили за сутки до 345 военнослужащих ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Белицкое, Новоалександровка, Доброполье, Кучеров Яр, Кутузовка, Торецкое, Гришино и Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.