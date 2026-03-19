По данным ведомства, были атакованы места подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 148-ми районах.
ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики и транспорта
Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.