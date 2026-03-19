Погибшего участника СВО Никиту Отинова из Перми похоронят на малой Родине

В Оханске 20 марта проводят в последний путь рядового Отинова Никиту Алексеевича. Участник СВО погиб полтора года назад под населенным пунктом Украинск. О земляке рассказала администрация Оханского муниципального округа.
Никита Отинов родился в Оханске. Здесь он провел детские годы, пошел в школу. После переезда семьи в Пермь, приезжал в гости к бабушке каждое лето. После окончания Пермского химико-технологического техникума по примеру отчима принял решение о военной службе в СВО.
В зоне проведения специальной военной операции Никита Алексеевич проходил службу нааа должности старшего оператора огневой поддержки штурмовой роты. За проявленные мужество и храбрость был награжден боевыми наградами. Погиб 15 сентября 2024 года. В Оханске у него остались мама, брат и сестра.
Траурный митинг и церемония прощания с погибшим земляком состоятся 20 марта с 11:00 в Культурно-досуговом центре Оханска. Администрация округа выражает искренние соболезнования семье защитника Отечества, его близким и друзьям.