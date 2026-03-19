ВС РФ освободили два населенных пункта ДНР за сутки
В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Юг» взяли под контроль село Федоровку Вторую, бойцы группировки «Центр» — село Павловку.
«Север» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 155 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, семь складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области, ДНР и ЛНР
Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области, города Красный Лиман ДНР и села Новоегоровка ЛНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 160 боевиков, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили свыше 185 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и четырех складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 345 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и поселка Покровское Днепропетровской области.
«Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Беленькое, Орехов и Щербаки Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 55 военнослужащих, семь автомобилей, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- 356 БПЛА самолетного типа.