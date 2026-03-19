Главное из брифинга Минобороны 19 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

ВС РФ освободили два населенных пункта ДНР за сутки

В Донецкой Народной Республике подразделения группировки «Юг» взяли под контроль село Федоровку Вторую, бойцы группировки «Центр» — село Павловку.

«Север» улучшил положение по переднему краю

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 155 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, семь складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области, ДНР и ЛНР

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области, города Красный Лиман ДНР и села Новоегоровка ЛНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 160 боевиков, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили свыше 185 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ и четырех складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 345 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР, а также сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 345 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах девяти населенных пунктов Запорожской области и поселка Покровское Днепропетровской области.

«Противник потерял до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Беленькое, Орехов и Щербаки Запорожской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 55 военнослужащих, семь автомобилей, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • 356 БПЛА самолетного типа.

