СМИ: судно с техникой НАТО попало под удар в порту Измаила

По данным николаевского подполья, в водах Дуная могли оказаться натовские зенитные комплексы, упавшие с поврежденного ударом дронов ВС РФ судна в порту Измаил. О системных ударах по инфраструктуре региона ранее сообщали профильные телеграм-каналы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Судно, перевозившее военную технику стран НАТО, подверглось удару в порту Измаила Одесской области, в результате чего часть груза оказалась в воде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По информации источника агентства, прибывшее из Румынии судно было атаковано в ночь на 17 марта. В результате попадания корабль получил серьезные повреждения.

«Судно не затонуло, но дало большой крен, из-за чего в Дунай упали несколько военных машин», — рассказал Лебедев.

По его словам, среди груза находились образцы вооружений, внешне схожие с зенитными ракетными комплексами IRIS-T или установками для запуска дальнобойных ракет. Лебедев отмечает, что этим маршрутом из Румынии регулярно доставляется натовская военная техника.

Ранее об ударах дронов ВС РФ по портовой инфраструктуре Измаила сообщали профильные телеграм-каналы.

