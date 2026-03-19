В Чайковском повысили выплату за привлечение контрактников

Финансирование будет идти из резервного фонда местной администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском городском округе увеличили размер вознаграждения за привлечение граждан к заключению контракта с Минобороны. Теперь за каждого такого человека выплата составляет 150 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч.

Речь идет о гражданах России из других регионов, а также об иностранных гражданах и лицах без гражданства, включая тех, кто имеет временную регистрацию. Главное условие — заключение контракта через военный комиссариат Чайковского округа.

Финансирование будет идти из резервного фонда местной администрации. Решение об увеличении выплат приняли депутаты городской думы на очередном заседании.