Эксперт раскрыл ситуацию вокруг крупного узла обороны ВСУ

Эксперт уточнил, что вытеснение противника из города Доброполье на территории ДНР позволит ВС РФ сосредоточиться на направлении Краматорск, Славянск и Дружковка. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что украинские подразделения в настоящее время усиливают оборону населенного пункта, укрепляет уже имеющиеся фортификации, обустраивает шахтные выработки.
По мнению Матвийчука, операция по ликвидации краматорской агломерации начнется после схода снега.
«Сегодня наши войска уже напрямую вышли к окраинам, наносят удары ствольной артиллерией по окраинам. Это говорит о том, что мы уже в зоне прямой видимости к этим населенным пунктам», — объяснил эксперт.
Он добавил, что Доброполье — город, являющийся логистическим центром, включающим дорожные направления, которые позволят российским группировкам маневрировать и быстрее достигать целей.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ наступают в направлении Доброполья, берут под контроль Гришино и Новый Донбасс.