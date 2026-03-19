В Краснодаре при угрозе БПЛА будет включаться сигнал «Внимание всем»

В связи с ростом числа атак беспилотников на Краснодар, власти предупредили жителей о включении системы оповещения. Услышав сирену с сигналом «Внимание всем», краснодарцам необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Мэр города Евгений Наумов отметил, что сигнал будет запускаться при отражении атак БПЛА. Людям, находящимся дома, рекомендуется укрыться в помещениях без окон — ванной, коридоре или кладовой, держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом.
Тем, кто на улице, советуют искать убежище в подземных переходах, паркингах или цокольных этажах зданий, избегать стен многоквартирных домов, остановочных павильонов и автомобилей.
При обнаружении дрона необходимо звонить по номеру 112. Публикация фото и видео беспилотников, работы систем ПВО и действий экстренных служб запрещена и карается административной или уголовной ответственностью.
«Когда прозвучит сигнал “Внимание всем”, важно сохранять спокойствие и действовать строго по инструкции», — добавил Евгений Наумов.
О снятии угрозы горожанам сообщат через официальные источники.