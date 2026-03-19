Политик Хинкл заявил, что США снабдят ОАЭ ракетами «воздух-воздух»

США снабдят ОАЭ ракетами средней дальности класса «воздух-воздух», заявил американский политик Хинкл. По его словам, Эмираты закупят оружие у Штатов.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты снабдят Объединенные Арабские Эмираты, на территории которых есть американские военные базы, ракетами средней дальности «воздух-воздух», сообщил в социальной сети X* политик из США Джексон Хинкл.

«США одобрили продажу ОАЭ современных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности на сумму 1,22 миллиарда долларов», — заявил он.

Он не уточнил, какие конкретно ракеты Штаты продадут Эмиратам.

По данным из открытых источников, ракеты средней дальности в США производит концерн Raytheon, он выпускает снаряды AMRAAM.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Иран стирает Израиль с лица земли: главные новости войны 19 марта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше