Политик Хинкл заявил, что США снабдят ОАЭ ракетами «воздух-воздух»

Соединенные Штаты снабдят Объединенные Арабские Эмираты, на территории которых есть американские военные базы, ракетами средней дальности «воздух-воздух», сообщил в социальной сети X* политик из США Джексон Хинкл.
«США одобрили продажу ОАЭ современных ракет класса “воздух-воздух” средней дальности на сумму 1,22 миллиарда долларов», — заявил он.
Он не уточнил, какие конкретно ракеты Штаты продадут Эмиратам.
По данным из открытых источников, ракеты средней дальности в США производит концерн Raytheon, он выпускает снаряды AMRAAM.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.