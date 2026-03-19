Хинкл заявил, что США собираются производить иранские дроны «Шахед»

Соединенные Штаты планируют запустить массовое производство иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed, заявил в социальной сети X* американский политик и блогер Джексон Хинкл со ссылкой на заместителя министра обороны страны.
«Идея состоит в том, чтобы наладить их массовое производство в этой стране и создать резервные мощности», — привел он слова замминистра.
Хинкл уточнил, что конструкция дрона будет модернизирована. В США его назовут «LUCAS».
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Хинкл сообщил, что США снабдят ОАЭ ракетами «воздух-воздух».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.