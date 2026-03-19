Euractiv: Орбан разминал ноги во время выступления Зеленского на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против выделения киевскому режиму кредита Евросоюза (ЕС), вышел из-за переговорного стола на саммите блока во время онлайн-выступления украинского политика Владимира Зеленского, политик решил «размять ноги». Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на два источника.
Из трансляции саммита, которая размещена на портале Еврокомиссии, следует, что Орбан отсутствовал за столом евролидеров, когда киевский главарь выступал с обращением.
«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока … (Зеленский — прим. ред.) говорил», — отметило издание.
Как писал сайт KP.RU, саммит лидеров ЕС чуть не закончился скандалом из-за разногласий по украинскому вопросу. Обсуждение переросло в жесткую перепалку между представителями Венгрии, Словакии и другими членами объединения. По данным Euractiv, Будапешт ясно дал понять, что готов разблокировать эту помощь только при одном условии: возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».