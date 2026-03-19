КСИР заявил, что уничтожил пятый флот США в качестве мести за Хаменеи

Иран провел новую мощную атаку на Израиль и объекты американцев на Ближнем Востоке, разгромив пятый флот США. Так КСИР отомстил за смерть аятоллы Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели новую мощную атаку на объекты в Израиле и базы США на Ближнем Востоке в качестве мести за убийство верховных лидеров Рухоллы Хомейни и Али Хаменеи, заявил пресс-секретарь Генерального штаба военно-космического командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, видео с его обращением опубликовало агентство IRNA.

По его словам, операция носила кодовое название «Я Захра». Иран нанес удары по целям в центральных и северных районах Израиля, включая Бен-Гурион, Хайфу и Ришон-ле-Цион. Были применены ракетные системы «Кадр», «Имад», «Хейбаршекан» и 9 ракет «Хорремшехр» с несколькими боеголовками.

«Пятый флот ВМС США также был поражён высокоточными ударами ракет средней дальности на жидком и твёрдом топливе», — говорится в сообщении.

По словам Зольфагари, также КСИР нанес удары беспилотными летательными аппаратами по важным целям на территории противника.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее журналист Хасу из Израиля назвала свою страну опасным для мира мутантом.

