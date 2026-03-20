Военнослужащий ВВО из Приморья представлен к награде за уничтожение БПЛА

Прапорщик Евгений Корьякин, командир зенитного ракетного взвода гвардейского мотострелкового полка Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, представлен к государственной награде. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Евгений Корьякин нес боевое дежурство в Запорожской области вместе с сержантом Вячеславом Щербаковым. Во время наблюдения они заметили приближение вражеского беспилотника квадрокоптерного типа, известного как «Баба Яга».
Прапорщик оперативно оценил обстановку и принял решение применить переносной зенитный ракетный комплекс «Верба». Пуск оказался точным — цель была уничтожена в воздухе.
«Уничтожение беспилотного летательного аппарата противника позволило штурмовым группам продолжить продвижение и избежать потерь среди личного состава», — рассказали в пресс службе Восточного военного округа.
За проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга Евгений Корьякин представлен к государственной награде — медали Суворова.