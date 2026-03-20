Боец Василенко: ВС РФ уничтожили ВСУ в исполкоме Красноармейска

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Бойцы группировки войск «Центр» во время штурма Красноармейска в ДНР уничтожили группы ВСУ в здании исполкома, забросив мины ТМ-62М. Об этом сообщил стрелок Олег Василенко.
Как отметили в Минобороны России, «для Василенко стал знаковым событием штурм исполкома города».
«С утра и до вечера позднего штурм длился, [ВСУ] оборонялись достаточно долго за счет пулеметного расчета, за счет того, что им дроны помогали. Но наше командование дронами тоже помогло, на первом этаже уничтожили им пулеметный расчет и проникнуть в здание стало намного проще, — рассказал Василенко. — ТМ-ки закидывали с другой стороны этого здания в окно. ТМ-ку закинули, они, видимо, сменили расчет, потом уже окончательно дроном нашим погасили, командование наше скоординировало».
В уличных боях российским штурмовикам противостояли разные подразделения, были как подготовленные военнослужащие, так и необученные мобилизованные, отметили в Минобороны. Противник не оставлял попытки выбить российских штурмовиков из города. Но это не помешало военнослужащим установить государственный флаг Российской Федерации на западной стеле Красноармейска.
Красноармейск в ДНР был освобожден 1 декабря 2025 года.