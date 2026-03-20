Операторы БПЛА сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области

Это позволило российским военнослужащим укрепить тактическое преимущество.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали ротацию резервов ВСУ и уничтожили бронетехнику противника, сообщили в Минобороны РФ.

Операторы беспилотников РФ вскрыли попытку ротации противника в ночное время суток. Движение БТР M113, а также бронеавтомобилей HMMWV и «Козак» было обнаружено при помощи тепловизионных камер разведывательных БПЛА.

«Расчеты ударных БПЛА группировки войск “Восток” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили технику вместе с десантом. В течение дня противник также попытался подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы “Востока” засекли движение и уничтожили автомобильную технику на подъездах к позициям», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что атаки дронов подорвали боеспособность ВСУ на участке зоны проведения специальной военной операции в Запорожской области. Срыв ротации и потеря всей логистической цепочки позволили российским подразделениям укрепить тактическое преимущество.

Кроме того, добавили в Минобороны, в Запорожской области артиллерийские расчеты орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Точные удары были нанесены по вскрытым объектам противника в частной застройке.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
