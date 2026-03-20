Операторы БПЛА сорвали ротацию резервов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские операторы беспилотников группировки войск «Восток» сорвали ротацию резервов ВСУ и уничтожили бронетехнику противника, сообщили в Минобороны РФ.
Операторы беспилотников РФ вскрыли попытку ротации противника в ночное время суток. Движение БТР M113, а также бронеавтомобилей HMMWV и «Козак» было обнаружено при помощи тепловизионных камер разведывательных БПЛА.
«Расчеты ударных БПЛА группировки войск “Восток” точными попаданиями в уязвимые места уничтожили технику вместе с десантом. В течение дня противник также попытался подвезти боеприпасы и имущество на автомобильной технике, но операторы “Востока” засекли движение и уничтожили автомобильную технику на подъездах к позициям», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что атаки дронов подорвали боеспособность ВСУ на участке зоны проведения специальной военной операции в Запорожской области. Срыв ротации и потеря всей логистической цепочки позволили российским подразделениям укрепить тактическое преимущество.
Кроме того, добавили в Минобороны, в Запорожской области артиллерийские расчеты орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Точные удары были нанесены по вскрытым объектам противника в частной застройке.