РСЗО «Град» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийского дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» нанесли удар по скоплению живой силы и пунктам управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что места запуска дронов противника, их сборки и временного хранения были выявлены операторами разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем соединения.

«После уточнения координат командованием было принято решение на огневое поражение с применением реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожение выявленных вражеских целей было подтверждено данными объективного контроля», — подчеркнули в министерстве.

