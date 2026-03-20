Расчеты «Бук-М3» отразили комбинированный удар ВСУ в Запорожской области

Там рассказали, что пуски средств воздушного нападения были вскрыты дежурными силы ПВО группировки. На экранах радаров были зафиксированы малоразмерные цели, следовавшие по сложным траекториям в сторону российских позиций.
«После оперативного анализа объекты были классифицированы как реактивные снаряды РСЗО и корректируемые авиабомбы западного производства. Расчеты ЗРК “Бук-М3” 71-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 35-й армии группировки “Восток” выполнили захват и последовательное уничтожение всех целей», — сказали в министерстве.
Там отметили, что тактика ВСУ заключается в сбросе авиабомб с предельных дистанций. Однако высокая чувствительность радаров российских ЗРК позволяет расчетам перехватывать их до входа в зону поражения защищаемых объектов.
«Буквально через пару минут после команды мы обнаруживаем цель. Машина настолько современная, что работает в автоматическом режиме. По азимуту, высоте и скорости мы сразу определяем тип угрозы — баллистическая это ракета или противник ставит помеху. Все данные отображаются на экране. Средства связи у нас отечественные, надежные, работают без сбоев на всех этапах боевой задачи», — подчеркнул командир подразделения с позывным Одиннадцатый, слова которого приводятся в сообщении.