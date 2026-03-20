Зенитчики РФ уничтожили группу ударных дронов ВСУ на краснолиманском направлении

«Военнослужащие зенитного расчета 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили группу ударных беспилотников ВСУ в ходе выполнения задач по воздушному прикрытию позиций российских подразделений на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что неся службу как на линии боевого соприкосновения, так и на приграничных территориях, зенитчики обеспечивают защиту не только военных подразделений, но и гражданских объектов и критической инфраструктуры, пресекая попытки прорыва воздушных целей вглубь страны.