Чемпион Украины по картингу обучает российских бойцов в зоне СВО

Боец «Механ» рассказал о применении мотоциклов в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Будучи семикратным чемпионом Украины и двукратным чемпионом России по картингу боец с позывным «Механ» служит в 4-й бригаде группировки «Южная». Теперь он передает навыки бойцам РФ, обучая их тактике боя на мотоциклах в зоне СВО. Об этом сам «Механ» рассказал РИА Новости.

«Сейчас я одновременно и инструктор по вождению для мотоциклистов, и сам штурмовик. На мотоциклах мы “закатываемся” на позиции под Константиновкой, штурмуем и выполняем задачи», — рассказал собеседник агентства.

Как отметил боец, мотоциклы оказались крайне востребованы не только при проведении скоростных штурмовых операций, но и в вопросах снабжения и перевозки грузов.

Ранее концерн «Калашников» отправил в зону спецоперации электромотоциклы с прицепами до 200 кг. Среди них оказались модели электротранспорта «Иж-Эндуро» и «Иж-ScootWay». Техника способна развивать скорость до 100 км/ч и проезжать до 100 км на одном заряде.