Силы ПВО за ночь уничтожили 26 беспилотников

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 26 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областью, а также над Чёрным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 из них были сбиты над Краснодарским краем, по два дрона нейтрализованы над Белгородской областью и Крымом, по одному над Брянской и Ростовской областями.

Кроме того, шесть аппаратов уничтожены над акваторией Черного моря.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше