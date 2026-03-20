Ростех: ЗРК «Панцирь-С» успешно сбивает украинские ракеты «Фламинго»

Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» успешно сбивают украинские ракеты «Фламинго». Об этом заявили в госкорпорации Ростех.
В компании отметили, что ЗРК регулярно подтверждают свои характеристики в ходе боевой работы. Так, «Панцирь-С» способен перехватывать широкий спектр воздушных целей. В том числе ракеты «Фламинго».
«На счету Панцирей успешное поражение самых разных беспилотников, а также баллистических ракет ATACMS, крылатых Storm Shadow и Фламинго, скоростных HARM, управляемых снарядов HIMARS и других целей», — подчеркнули в госкорпорации.
В Ростехе также указали на мобильность и высокую огневую мощь системы. Так, ЗРК используется для защиты военных и промышленных объектов, а также усиления группировок противовоздушной обороны.
Немногим ранее в Ростехе высказывались о системе «Торнадо-С». Там отмечали, что она сохраняет высокую точность даже при активном радиоэлектронном противодействии. Кроме того, она способна поражать цели на значительном расстоянии.