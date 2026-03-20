Российских победителей Паралимпиады внесли в базу сайта «Миротворец» на Украине

Сборная России завершила выступление на зимних Паралимпийских играх — 2026 в Италии, заняв третье место в общекомандном зачете. Команда, состоявшая всего из шести атлетов, показала феноменальную эффективность, завоевав 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Опередить россиян смогли лишь сборные Китая (15 золотых медалей) и США (12 золотых), в которых было в несколько раз больше спортсменов.