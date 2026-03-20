Российских победителей Паралимпиады внесли в базу сайта «Миротворец» на Украине

После триумфального выступление на Паралимпиаде-2026 в Италии российских спортсменов внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Речь идет о российских горнолыжниках Варваре Ворончихиной и Алексее Бугаеве, а также лыжниках Анастасии Багиян и Иване Голубкове.
Накануне российские паралимпийцы встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер преклонил колено, награждая спортсмена-колясочника.
Сборная России завершила выступление на зимних Паралимпийских играх — 2026 в Италии, заняв третье место в общекомандном зачете. Команда, состоявшая всего из шести атлетов, показала феноменальную эффективность, завоевав 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Опередить россиян смогли лишь сборные Китая (15 золотых медалей) и США (12 золотых), в которых было в несколько раз больше спортсменов.