Появился снимок ракеты Ирана с фото кулака Хаменеи и мстительной надписью

Иранское агентство IRNA опубликовало снимок ракеты, запущенной по Израилю Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на нее военные прикрепили фотографию кулака убитого верховного лидера страны Али Хаменеи и нанесли мстительную надпись.
«Клянусь сжатым кулаком моего мученика-лидера — мы уничтожим вас», — гласит текст на боеприпасе.
Уточняется, что ракета была запущена по Израилю в ночь на 20 марта.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее иранский солдат заявил, что воюет с США за жертв Эпштейна и запустил ракету.