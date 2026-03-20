Появился снимок ракеты Ирана с фото кулака Хаменеи и мстительной надписью

Появился снимок иранской ракеты, на который прикреплено изображение кулака покойного аятоллы Хаменеи, а также нанесена мстительная надпись.

Иранское агентство IRNA опубликовало снимок ракеты, запущенной по Израилю Корпусом стражей исламской революции (КСИР), на нее военные прикрепили фотографию кулака убитого верховного лидера страны Али Хаменеи и нанесли мстительную надпись.

«Клянусь сжатым кулаком моего мученика-лидера — мы уничтожим вас», — гласит текст на боеприпасе.

Уточняется, что ракета была запущена по Израилю в ночь на 20 марта.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее иранский солдат заявил, что воюет с США за жертв Эпштейна и запустил ракету.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
