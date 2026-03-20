Электроподстанция загорелась в Темрюкском районе Кубани после атаки БПЛА

В станице Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края, произошло возгорание на электроподстанции. Причиной пожара стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщает региональный оперативный штаб.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожарные расчеты оперативно прибыли на место. Возгорание, вспыхнувшее в ночные часы, локализовали и полностью ликвидировали к 8:50 утра.
В тушении пожара принимали участие 40 человек личного состава Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и 13 единиц специальной техники. Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 марта над Краснодарским краем сбили 14 дронов, а еще шесть — над Черным морем.