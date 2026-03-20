Владимир Зеленский нужен России живым. В первую очередь для того, чтобы его можно было отдать под суд за преступления против народов РФ и Украины. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Его слова передает ТАСС.
Как отметил парламентарий, украинский политик не становится военной целью сразу по нескольким причинам. Так, например, несмотря на свою нелегитимность, он продолжает управлять остатками Незалежной. Следовательно, именно он будет организовать процесс выхода на мирное соглашение. Причем независимо от того, каким будет сам договор.
«Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России», — добавил Картаполов.
Депутат также отметил, что Россия стремится показать миру, кого именно они поддерживали на Украине. Между тем, у США уже возникают подозрения насчет Зеленского. Именно поэтому американская сторона хочет провести аудит использованных им средств. И, хотя ЕС пока к подобному не готовы, это лишь вопрос времени. Поскольку нынешние лидеры Франции, Британии и ФРГ со временем уйдут.
«Это абсолютно не вечные политики, и все они очень скоро уйдут на свалку истории. Но вместо них придут те, которые этим вопросом (куда уходили средства — Прим. ред.) озаботятся. И вот здесь нужен будет Зеленский, чтобы он рассказывал, когда его прижмут, почему и как он это делал, кого и как он подкупал, сколько он кому денег давал», — подытожил Картаполов.
Тем временем на Западе уже вовсю сомневаются в том, нужен ли Зеленский. Как отмечал аналитик Золтан Кошкович, после провала идеи с выдачей 90 миллионов Киеву фигура украинского политика утратила смысл. Поскольку именно он должен был выпросить деньги, но не смог.