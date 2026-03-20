На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

«В ст. Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет. Возгорание оперативно локализовали и ликвидировали к 8:50 мск. В тушении задействовали 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше