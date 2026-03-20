На Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась электроподстанция

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Возгорание на электроподстанции произошло ночью в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В ст. Старотитаровской Темрюкского района ночью произошло возгорание на электроподстанции из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. Возгорание оперативно локализовали и ликвидировали к 8:50 мск. В тушении задействовали 40 человек и 13 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

