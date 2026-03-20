В Пермском крае прошёл первый выпуск программы «Герои Прикамья»

19 марта в здании правительства Пермского края состоялось торжественное вручение дипломов участникам образовательной программы «Герои Прикамья», предназначенной для участников СВО. Профессиональную переподготовку завершили 62 человека. Дипломы выпускникам вручили губернатор региона Дмитрий Махонин и директор Пермского филиала Президентской академии Игорь Орлов. Игорь Орлов, в свою очередь, подчеркнул высокий уровень подготовки слушателей. Он отметил, что программа была ориентирована на практику: за каждым участником закрепляли наставника, а к обучению привлекались эксперты из разных регионов, включая Москву. Итоги программы, по его словам, будут окончательно видны после того, как выпускники начнут работать на новых должностях. Один из участников, Дмитрий Вилисов, рассказал, что конкурс был серьёзным — три человека на место. Обучение включало четыре сложных модуля, а преподаватели и наставники делились реальным опытом в сфере управления. Полученные знания он планирует применять на практике. Обучение проходило в формате четырёх очных модулей, каждый длился 11 дней. Участники изучали вопросы информационной безопасности, цифровизации, проектного управления и взаимодействия власти с обществом. После каждого этапа они отрабатывали навыки на практике под руководством наставников из органов власти. Финальным этапом стала защита выпускных работ, которая прошла с 16 по 18 марта. Ожидается, что выпускники программы усилят кадровый резерв региона и будут участвовать в решении ключевых задач развития Пермского края.