На Украине 11-летняя девочка родила после изнасилования в гостях у знакомых

На Украине проводят досудебное расследование по факту изнасилования 11-летней девочки, которая забеременела и родила ребенка. Об этом сообщил Сергей Рекун, первый заместитель начальника полиции Полтавщины.
Предварительно установлено, что девочка находилась в гостях у знакомого, который с применением физической силы надругался над ней. В результате девочка забеременела и родила малыша.
«На основании собранных доказательств фигуранту доложено о подозрении в совершении тяжкого преступления. В настоящее время продолжается комплекс необходимых следственных действий по установлению всех обстоятельств происшествия», — отметил Рекун. Преступнику грозит срок от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.
