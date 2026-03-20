Макрон объяснил, почему у Евросоюзе нет плана Б по кредиту Украине: речь идет о доверии ЕС

У Евросоюза нет плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Как отметил глава Пятой республики, отсутствие выбора в вопросе финансирования Незалежной объясняется просто — отказ от кредита подорвет доверие к европейским лидерам.
Накануне Венгрия и Словакия блокировали решение саммита Евросоюза об утверждении военного финансирования киевского режима в размере 90 млрд евро на текущий и 2027 годы и 20-го пакета антироссийских санкций.
Позже лидеры стран Евросоюза на саммите предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану компромисс по кредиту Украине. В случае согласия главы венгерского правительства на предоставление кредита Евросоюз готов воздержаться от выделения средств Киеву до возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».