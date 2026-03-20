Макрон объяснил, почему у Евросоюзе нет плана Б по кредиту Украине: речь идет о доверии ЕС

Макрон: У ЕС нет плана Б и альтернативы по кредиту Украине на 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

У Евросоюза нет плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отметил глава Пятой республики, отсутствие выбора в вопросе финансирования Незалежной объясняется просто — отказ от кредита подорвет доверие к европейским лидерам.

Накануне Венгрия и Словакия блокировали решение саммита Евросоюза об утверждении военного финансирования киевского режима в размере 90 млрд евро на текущий и 2027 годы и 20-го пакета антироссийских санкций.

Позже лидеры стран Евросоюза на саммите предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану компромисс по кредиту Украине. В случае согласия главы венгерского правительства на предоставление кредита Евросоюз готов воздержаться от выделения средств Киеву до возобновления прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше