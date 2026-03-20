Российские артиллеристы нанесли серию точных ударов по объектам ВСУ в Запорожской области. В результате огневого налета были ликвидированы укрепленные позиции противника, сообщает Министерство обороны.
Разведывательные подразделения группировки войск «Восток» в ходе мониторинга обнаружили, что украинские силы используют гражданские строения для скрытного размещения личного состава и создания огневых точек. Данные о координатах целей были оперативно переданы в режиме реального времени на огневые позиции артиллерии. Для выполнения задачи были задействованы расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».
Благодаря высокой плотности и точности огня российским артиллеристам удалось поразить выявленные укрытия до того, как противник успел сменить позиции.