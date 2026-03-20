«Гиацинт-Б» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области. Видео

Расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» ликвидировали опорные пункты противника, оборудованные в жилых домах. Благодаря слаженной работе разведки и артиллерии укрытия ВСУ были поражены точным огнем до того, как противник успел сменить позиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы нанесли серию точных ударов по объектам ВСУ в Запорожской области. В результате огневого налета были ликвидированы укрепленные позиции противника, сообщает Министерство обороны.

Разведывательные подразделения группировки войск «Восток» в ходе мониторинга обнаружили, что украинские силы используют гражданские строения для скрытного размещения личного состава и создания огневых точек. Данные о координатах целей были оперативно переданы в режиме реального времени на огневые позиции артиллерии. Для выполнения задачи были задействованы расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б».

Благодаря высокой плотности и точности огня российским артиллеристам удалось поразить выявленные укрытия до того, как противник успел сменить позиции.