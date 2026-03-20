В Байкальске открыли парк «Воинской славы» в память о бойцах СВО

По инициативе жителей Байкальска в городе открыли парк «Воинской славы» в память о бойцах специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ЗС Приангарья, на территории появились стелы «Звезды» и «Парк воинской славы», стенды, посвященные участникам СВО, новые лавочки и урны. Также установлено освещение, система видеонаблюдения и проведено благоустройство прилегающей территории.
— К сожалению, наша Аллея Славы, где размещены фотографии ребят, погибших в ходе СВО, продолжает пополняться, — рассказал мэр города Василий Темгеневский.
Завершив проект, было решено продолжить работы в парке. Там планируют установить рядом с памятным местом новые конструкции — вазоны и цветники, где в весенне-осенний период будут высажены цветы.