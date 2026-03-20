В Байкальске открыли парк «Воинской славы» в память о бойцах СВО

По инициативе жителей Байкальска в городе открыли парк «Воинской славы» в память о бойцах специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ЗС Приангарья, на территории появились стелы «Звезды» и «Парк воинской славы», стенды, посвященные участникам СВО, новые лавочки и урны. Также установлено освещение, система видеонаблюдения и проведено благоустройство прилегающей территории.