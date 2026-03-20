ВС РФ за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«С 14 по 20 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — сообщили там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше