Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Запада»

«Потери противника на данном направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов», — говорится в сводке ведомства за период с 14 по 20 марта.
В МО РФ напомнили, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.