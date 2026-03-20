Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в зоне работы российской группировки «Запад» за неделю потеряли более 1250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Потери противника на данном направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов», — говорится в сводке ведомства за период с 14 по 20 марта.

В МО РФ напомнили, что за прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.