ВСУ потеряли свыше 2125 военных в зоне действия «Центра» за неделю

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за неделю свыше 2125 военнослужащих ВСУ, 57 боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.