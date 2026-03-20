ВСУ потеряли свыше 2125 военных в зоне действия «Центра» за неделю

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за неделю свыше 2125 военнослужащих ВСУ, 57 боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Всего на данном направлении противник потерял свыше 2125 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии, сообщило Минобороны РФ.