ВСУ потеряли 1110 военных в зоне действия «Южной» группировки за неделю

«Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1110 военнослужащих и 28 боевых бронированных машин. Уничтожены 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.