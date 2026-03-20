Главное из брифинга Минобороны 14 — 20 марта 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 14 по 20 марта ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Сопычь в Сумской области;
- Александровка, Каленики, Вторая Федоровка, Павловка в ДНР.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 11 бригад ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1655 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 76 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1250 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали восемь бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1250 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары десяти бригадам противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1110 бойцов, 28 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» занял новые позиции
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 12 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2125 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы.
«Восток» продвинулся вперед
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам, шести штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1900 человек. Также украинская сторона лишилась 20 боевых бронированных машин, 463 автомобиля, девяти артиллерийских орудий, шести складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 78 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили три реактивные системы залпового огня.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 40 управляемых авиационных бомб;
- 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 2615 БПЛА самолетного типа.