В СВО погибли 41-летний снайпер и 19-летний сапер из одного округа Прикамья

Иван Тиунов и Данил Чухловин ушли на военную службу из Верещагинского округа.

Источник: Комсомольская правда

Верещагинский округ 20 марта простился с погибшими участниками СВО. Земляки проводили в последний путь ефрейтора Тиунова Ивана Николаевича и рядового Чухловина Данила Александровича.

Иван Тиунов родился в Перми 3 марта 1984 года. Окончил школу № 1 в Верещагино, затем — Зюкайский аграрный техникум. Последнее время работал таксистом. В зоне СВО проходил службу на должности снайпера штурмового взвода. Погиб 5 августа 2025 года. Церемонию прощания с Иваном Николаевичем провели во Дворце досуга Верещагино.

Данил Чухловин родился в селе Путино 7 июня 2006 года. После школы получил профессию автомеханика в Пермском химико-технологическом техникуме. Работал в строительной сфере в Перми и Соликамске. В зоне СВО проходил службу на должности оператора-сапера. Погиб 26 июля 2025 года. Прощание с солдатом провели в селе Путино.

Администрация Верещагинского округа выражает соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества. Земляки скорбят и разделяют боль утраты с мамой и сестрой Ивана Николаевича, родителями и двумя сестрами Данила Александровича.