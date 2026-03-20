В СВО погибли 41-летний снайпер и 19-летний сапер из одного округа Прикамья

Данил Чухловин родился в селе Путино 7 июня 2006 года. После школы получил профессию автомеханика в Пермском химико-технологическом техникуме. Работал в строительной сфере в Перми и Соликамске. В зоне СВО проходил службу на должности оператора-сапера. Погиб 26 июля 2025 года. Прощание с солдатом провели в селе Путино.