Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал раскрыл, почему ВС РФ приостановили атаки на центр Украины

Пауза в ударах российской армии по объектам военной инфраструктуры в центральных районах Украины объясняется тщательным контролем целей и выбором эффективного оружия для их поражения. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт обратил внимание, что приостановка ударов не значит, что ВС РФ ставит на паузу боевую работу. Собеседник NEWS.ru уточнил, что такие перерывы — признак планомерной подготовки к точечным ударам.

Генерал добавил, что российская армия регулярно атакует военные объекты и объекты двойного назначения на украинской территории, в том числе и те, что ВСУ пытаются выдать за гражданские.

«Чтобы окончательно определить, по какой цели ударят наши ракетные войска, цели перепроверяются. Иногда бывает некоторая пауза, чтобы окончательно все выяснить и быть уверенными, что удар придется по скоплениям техники, личного состава, наёмников и так далее», — отметил Липовой.

Эксперт добавил, что пауза между ударами может объясняться и процессом определения средства для удара.

Ранее Минобороны сообщило о нанесении массированного и шести групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине в период с 13 по 20 марта.