Генерал раскрыл, почему ВС РФ приостановили атаки на центр Украины

Эксперт обратил внимание, что приостановка ударов не значит, что ВС РФ ставит на паузу боевую работу. Собеседник NEWS.ru уточнил, что такие перерывы — признак планомерной подготовки к точечным ударам.
Генерал добавил, что российская армия регулярно атакует военные объекты и объекты двойного назначения на украинской территории, в том числе и те, что ВСУ пытаются выдать за гражданские.
«Чтобы окончательно определить, по какой цели ударят наши ракетные войска, цели перепроверяются. Иногда бывает некоторая пауза, чтобы окончательно все выяснить и быть уверенными, что удар придется по скоплениям техники, личного состава, наёмников и так далее», — отметил Липовой.
Эксперт добавил, что пауза между ударами может объясняться и процессом определения средства для удара.
Ранее Минобороны сообщило о нанесении массированного и шести групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военным объектам на Украине в период с 13 по 20 марта.