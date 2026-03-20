В ДНР при атаке ВСУ пострадали два человека

ДОНЕЦК, 20 марта. /ТАСС/. В ДНР два мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) пострадал мужчина 1993 г. р. В Зугрэсе на территории кладбища в результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадала женщина 1962 г. р.», — написал он в своем канале в Мах.
По его информации, раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Узнать больше по теме
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.