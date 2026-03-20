Эксперты: ВСУ ускорили внедрение натовских алгоритмов ИИ в беспилотные системы

В компании — разработчике российского детектора дронов «Тень» отметили, что первые БПЛА с системами Saker Scout были замечены на красноармейском, купянском и ореховском направлениях.

ДОНЕЦК, 20 марта. /ТАСС/. ВСУ стали чаще применять беспилотники с алгоритмами искусственного интеллекта, отработанными НАТО на Украине. Об этом сообщили ТАСС в компании — разработчике российского детектора дронов «Тень».

«Заметно ускорилось внедрение технологий искусственного интеллекта в беспилотные платформы. Если ранее основное внимание уделялось обучению и развитию военных алгоритмов ИИ, которым занимался блок НАТО на Украине, то следующим этапом стало их интегрирование непосредственно в беспилотные системы», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что первые дроны с системами Saker Scout были замечены на красноармейском, купянском и ореховском направлениях. Сейчас география их применения расширилась. «Опыт последних лет, в частности, специальной военной операции, показал ключевую роль беспилотных систем. БПЛА стали одним из главных инструментов разведки и огневого воздействия, способным существенно менять тактику боевых действий», — заключили там.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше